Smentita la fantomatica malattia di Tiziana Panella e chiarimenti sul compagno a Tagadà

Da giorni circolano voci assolutamente prive di fonti e di forza sulla fantomatica malattia di Tiziana Panella. Complice la sua assenza prolungata alla conduzione di Tagadà, come abbiamo avuto modo di evidenziare anche nei giorni scorsi, diversi utenti hanno immediatamente alimentato rumors secondo cui si sarebbe aggravata a causa del vaccino Covid e dei suoi presunti effetti a lungo termine. Addirittura, tra i NoVax abbiamo avuto anche chi ha esultato pensando ad un contagio proprio da Covid nelle prime due settimane del 2024.

Negata la presunta malattia di Tiziana Panella e precisazioni sul compagno a Tagadà oggi

Nulla di tutto questo e, per fortuna, nessuna malattia di Tiziana Panella. Chi non se la sta passando bene, invece, è il suo compagno. Ne ha parlato lei stessa, come si può osservare tramite il video pubblicato sul sito di LA7, aprendo la puntata di oggi 15 gennaio. Un chiarimento dovuto, dal suo punto di vista, nei confronti dei telespettatori che non l’hanno vista davanti alle telecamere nel corso delle ultime due settimane.

Per farvela breve, smentita totale sulla malattia di Tiziana Panella, la quale ha annunciato poche ore fa che negli ultimi tempi non è apparsa in TV per stare accanto al suo compagno. L’occasione è stata utile per tessere le lodi della sanità veneta, ringraziando i medici di cardiochirurgia, ma soprattutto coloro che sono impegnati in terapia intensiva. Al di là della loro enorme professionalità, la giornalista ci ha tenuto a sottolineare anche l’empatia del personale sanitario, indispensabile affinché i pazienti non si abbattano quando arrivano i momenti peggiori.

Dunque, vanno smentite con forza le indiscrezioni inerenti la finta malattia di Tiziana Panella, mentre la puntata di oggi di Tagadà ha consentito alla diretta interessata di chiarire alcuni aspetti della sua vita privata, precisando che sia il compagno ad avere dei problemi di salute in questa delicata fase.

