La frase di Daniela Santanchè su Cortina, con l’auspicio che presto la località sia raggiungibile via aerea con l’edificazione di un aeroporto, sta tenendo banco sui social. La senatrice di Fratelli d’Italia si trovava nella prestigiosa località del bellunese insieme al compagno Dimitri Kunz D’Asburgo per un incontro organizzato dal brand Pomellato. La Santanchè ha preso la parola e si è resa portavoce di un disagio accusato, a suo dire, dagli avventori della meta più ambita delle Dolomiti.

La notizia è riportata dal Messaggero e ripresa da altre testate, come Il Gazzettino, Huffington Post e TPI News. Il Messaggero scrive che l’incontro organizzato da Pomellato, con il titolo Pomellato Illumina La Notte, si è tenuto all’Hotel Cristallo e ha ospitato tanti nomi importanti nel mondo dello spettacolo e della finanza, e tra i leader del mondo della politico, oltre alla Santanchè, era ospite anche Matteo Renzi.

Daniela Santanchè, presa la parola, si è pronunciata su tre aspetti: il contatto con il territorio, lo spopolamento e la viabilità:

Per un politico tanto più se ambisce a ruoli di premier è fondamentale conoscere il territorio e ogni mezzo va bene e potrei farlo in futuro.

Penso allo spreco del reddito di cittadinanza dato anche a persone che non lo meritavano e che non incentiva per nulla il lavoro, sono risorse che andrebbero destinate in questo momento di rincaro bollette invece a aziende e famiglie nei territori più svantaggiati per contrastare lo spopolamento.

Serve un aeroporto a Cortina come esiste nelle più importanti località sciistiche estere dell’arco alpino, qui ci sono le montagne più belle cui sono molto legata e dove mi sento a casa, auspico che i lavori di sistemazione della statale che porta a Cortina possano subire un’accelerazione e che non si perda questa occasione per completarli, non manca poi tanto alle Olimpiadi 2026. Certo che oggi è ancora un calvario la strada per Cortina.