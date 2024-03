Le 5 novità del 2024 per WhatsApp più attese in Italia: primo aggiornamento in uscita

Diventa particolarmente interessante, in queste ore, analizzare più da vicino le novità di WhatsApp più attese del 2024, soprattutto se pensiamo al fatto che la prima in lista pare essere già in distribuzione tramite apposito aggiornamento. Nel dettaglio, oggi si parla con insistenza dell’introduzione di nuove regole in Europa, grazie alle quali potremo inviare e ricevere messaggi anche da altre piattaforme di messaggistica. Un’apertura storica, imposta dall’alto, che abbiamo provato ad esaminare già nella giornata di ieri con un altro articolo.

La seconda svolta con WhatsApp nel 2024 si avrà grazie alla cosiddetta Intelligenza Artificiale, visto che è in sperimentazione su dispositivi già oggi compatibili la funzione più attesa dal pubblico. Stiamo parlando della possibilità di sfruttare l’AI per realizzare degli sticker, ovviamente in seguito ad un input da parte dell’utente, che dovrà semplicemente aggiungere una breve descrizione. In questo caso, comunque, non abbiamo ancora tempistiche certe di rilascio per il pubblico in possesso di un iPhone o di uno smartphone Android.

Importanti novità anche dal punto di vista grafico, con una maggiore personalizzazione per i temi delle chat. Si passerà, in sostanza, dalle semplici opzioni in chiaro o scuro, a seconda delle preferenze degli utenti, alla possibilità di optare anche per soluzioni in verde, blu, rosa, nero e viola.

Sarà molto importante la maggiore integrazione tra WhatsApp e Instagram. Esattamente come avviene oggi con quest’ultima e Facebook, infatti, sarà molto più semplice condividere contenuti simultaneamente nei due ambienti, agevolando non poco le operazioni per il pubblico interessato.

Infine, le novità del 2024 per WhatsApp, in uscita anche in Italia tramite apposito aggiornamento, ci rimanda alla cosiddetta People Nearby. Di cosa stiamo parlando? In sostanza, avremo la condivisione di contenuti multimediali di diverso format tra account, senza che risulti obbligatoria la registrazione del contatto.

