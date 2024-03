Da domani 6 marzo aggiornamento WhatsApp storico: aumentano i messaggi in entrata

Stiamo per assistere ad un aggiornamento WhatsApp storico per gli utenti che da sempre sono legati alla nota app di messaggistica, considerando il fatto che da domani 6 marzo sarà possibile inviare e ricevere messaggi da e verso altre piattaforme. Si tratta del risultato di una precisa normativa europea, ormai ufficiale da diverse settimane, che tuttavia ci fare passare dalla teoria alla pratica solo nelle prossime ore.

Dunque, non sono chiarimenti sul blocco dell’app per alcuni smartphone da fine febbraio, come riportato con un altro articolo, ma anche una svolta epocale in questo periodo.

Scatta domani 6 marzo aggiornamento WhatsApp storico: ci sarà un incremento dei messaggi in entrata

Cosa dobbiamo sapere a proposito di questa svolta che entrerà in gioco da domani 6 marzo, con tanto di aggiornamento WhatsApp storico in arrivo qui in Italia? Nel titolo del nostro articolo abbiamo premesso che sono destinati ad aumentare i messaggi in entrata, ma è altrettanto giusto evidenziale che la novità delle chat con altre piattaforme potrà essere tranquillamente accettata o rifiutata dagli utenti.

Già, perché tante persone hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy in un contesto del genere. Non è chiaro se ci saranno le giuste garanzie sulla protezione dei dati da parte di WhatsApp, motivo per il quale una certa percentuale di persone potrebbe essere indotta a non attivare, almeno per ora, la funzione di cui vi stiamo parlando oggi. Insomma, non va escluso che l’approccio al nuovo aggiornamento WhatsApp possa essere per ora abbastanza freddino.

Detto questo, non sappiamo ancora se l’aggiornamento WhatsApp che entrerà in vigore dal 6 marzo sia destinato ad essere caricato in automatico dallo staff, oppure se sarà necessario procedere alla sua installazione direttamente dallo store di riferimento per il proprio sistema operativo. In ogni caso, al momento la novità è circoscritta ai messaggi, mentre ci vorrà tempo per estenderla ai gruppi e alle videochiamate.

