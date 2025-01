L’assurda supercazzola dell'”addio al test salivare” si incunea nell’ormai ricchissimo filone di bufale allarmistiche create per battere cassa coi click di indignati feroci e leoni da tastiera spronati a fomentarsi sui social.

Bufale a base di “Tachipirina e Vigile in Attesa”, autisti privati della patente per aver bevuto aranciata (e fumato qualche canna di troppo…), “bambini al volante per colpa di Salvini” e altre assurdità cui si aggiunge, in un momento “ma che stai a dì” un “addio al test salivare | Approvato il nuovo metodo per beccarti già dalla strada”

L’assurda supercazzola dell'”addio al test salivare” e del “nuovo metodo per beccarti”

Anche qui vi possiamo spoilerare tranquillamente l’articolo: una supercazzola, la disciplina creata nella saga cinematografica di Amici Miei che indica un nonsenso, una frase priva di senso logico e che non comunica nulla, composta da un insieme casuale di parole sia reali che inesistenti, esposta in modo ingannevolmente veloce, forbito e sicuro a interlocutori che si intende prendere in giro, i quali, pur non capendo, alla fine la accettano come corretta.

In questo caso un intero articolo privo del qualsivoglia senso logico prende la premessa dell’addio al test salivare e dell’arrivo del “nuovo metodo per beccarti” e lo declina con frasi come

“Come detto, infatti, una volta presenti nell’organismo, tali sostanze sono evidenziabili tramite test salivare in tempi brevi o se assunte da poche ora, mentre invece adesso l’assunzione di droga o altro similare anche alcuni giorni precedenti al test finirà per essere evidente all’esito del test. “

Il “nuovo metodo per beccarti”? Non pervenuto, l’intero articolo si avvita su se stesso per parlare degli odiati test salivari senza mai sviluppare la premessa del primo paragrafo.

Quella che serve per farvi cliccare e condividere.

