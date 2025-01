Nessuno ha mai avuto la patente ritirata per tre anni per un’aranciata: fatela finita

La triste storia dell’individuo con la patente ritirata per tre anni per un’aranciata è il risultato finale (per ora) del grottesco filone delle bufale sul Codice della Strada, incrociato sul tema delle false positività.

Una persona di ordinaria avvedutezza potrebbe infatti chiedersi per quanto si risulti positivi ai test salivari, con diversità nel THC e per gli oppiacei ed altre sostanze ad esempio e cosa potrebbe dare casi di falsi positivi e come i test successivi possano ovviarli. Sono domande che si sono sempre fatte anche in vigenza delle precedenti iterazioni del Codice della Strada.

Testate e blog responsabili possono provare a rispondere. O si può scegliere di partire di acchiappaclick e imbastire assurde e inventate storielle di patenti “distrutte dalla Tachipirina”, “polverizzate dal Brufen” e “ritirate per tre anni per aver bevuto aranciata”.

Ma in questo caso il limite del grottesco è stato non solo superato, ma “polverizzato” e “distrutto”.

Il presunto “incubo reale” (sic!), “la realtà a cui sarai ancorato se ti dovessero beccare. E nessuna scusa: è la legge a prevedere questa pena” (sic!) è l’ennesimo raccontino ipotetico che si chiude con “ammesso e non concesso che tu non abbia toccato neanche una goccia di alcol, ma abbia assunto della cannabis, potresti essere positivo ai cannabinoidi al test”.

Sostanzialmente siamo nel pieno caso di “Utente inventa scenario del tutto falso, e prova indignazione per lo stesso”, e lo scenario prevede un soggetto che si mette al volante dopo aver fumato spinelli ed aver bevuto un’aranciata tanto per.

E grazie al cavolo che se un soggetto facesse uso di cannabis a scopo ricreativo potrebbe anche scolarsi una cassa di Fanta, ma non sarebbe la Fanta a provocare il falso positivo.

Siamo all’equivalente della gag di Lo Chiamavano Trinità in cui Trinità incontra un uomo che gli confessa tra le lacrime

“la mia esposa stava al fiume señor, a lavare, un gringo l’aggredì e la voleva, e ho corso in suo aiuto, avevo il coltello, quello mi guarda con gli occhi spalancati e muore, nel cadere avrà battuto la testa, io gli ho dato solo qualche coltellata“

Attribuendo quindi comicamente il decesso del “gringo” non alle numerose coltellate, ma ad una caduta accidentale mentre veniva accoltellato.

Ovviamente sappiamo, perché l’abbiamo già visto, che il condivisore tipico non farà questo ragionamento, ma condividerà “Salvino ci toglie la patente per una Fanta, bergogniaaaa e kondividihh”, creando ulteriore allarme nella popolazione.

Non sarebbe meglio smettere?

