L’assurda esultanza per il falso articolo del nipote di Netanyahu morto in guerra

Come abbiamo avuto modo di esaminare, ormai la propaganda bellica in Russia e a Gaza si somiglia sempre di più. Notizie false, notizie gonfiate, notizie decontestualizzate, video applicati a notizie del tutto diverse che vengono “stiracchiate” al grido di “Non è vero ma è quasi vero e se mi smentisci sei cattivo!”

Come nel caso del nipote di Netanyahu morto in guerra, bufala che ha i caratteri della “bufala del Giustiziere“, quella che amiamo ripetere è “quella bufala che rende a tavolino chi la condivide una persona peggiore degna di essere bannata da ogni profilo”

L’assurda esultanza per il falso articolo del nipote di Netanyahu morto in guerra

L’articolo di Ilha descritto da diversi profili come la prova che “Il nipote di Netanyahu sia morto in guerra mentre il padre è imboscato” ritrae infatti la foto di un diverso ventenne, tale Yair, morto il 2 Novembre in azione.

Ma se la notizia della morte di un giovane “non fa notizia”, millantare che sia parente di un personaggio odiato, insinuando le peggiori cattiverie sul resto della famiglia, solletica quell’istinto chiamato “bufala del Giustiziere”.

Quelle bufale basate sull’immaginare l’esistenza di una sorta di “dio/karma malevolo” il cui unico scopo nella vita sia infliggere ogni dolore e sofferenza possibile al “cattivone”, sollevando così chi condivide dal dover esprimere egli stesso auguri di morte e derisione, consentendo così di essere brutte persone ma ottenere lo stesso la stima del lettore.

Si tratta ovviamente di bufale, costruite a tavolino per solleticare le fantasie più brutali del lettore e quindi diventare virali e volare sulle ali degli istinti più feroci.

Ma dicono molto di chi condivide, più di chi le crea per ovvi scopi politico-propagandistici.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.