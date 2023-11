No, questo non è un video di un “aereo israeliano che bombarda il Rave”

Ci segnalano i nostri contatti un video contenente una assurda teoria del complotto: quella secondo cui Hamas sarebbe innocente per il brutale attentato terroristico del 7 Ottobre, la cui colpa sarebbe di un fantomatico “elicottero o aereo israeliano che bombarda il Rave”, raffigurato nell’opulento stile delle fonti russe da un video in verde con un mirino.

I paragoni tra la propaganda russa e quella filoHamas continuano a sprecarsi: è lo stesso genere di “contro bufala” o “bufala per mandarla in vacca” già vista coi bombardamenti Russi in Ucraina, come le fantomatiche “fonti russe che mostrano aerei in Crimea”.

La teoria ridiffusa rapidamente è la solita “false flag”, con tanto di presunte citazioni a “rapporti della polizia” che dicono di aver visto aerei dell’IDF bombardare le vittime di Hamas (che quindi non sarebbero di Hamas).

Siamo ad un mefitico incrocio di leggende metropolitane e falsità che risalgono alla leggenda degli “elicotteri neri” nota alla generazione anni ’70.

Fact checker indipendenti hanno localizzato le scene nel video arrivando alla conclusione che non si trattasse del luogo dell'”attentato dell’orrore di Hamas”, ma di terroristi di Hamas intercettati da un Apache mentre rientravano da una breccia nella striscia.

Siamo quindi alla solita tecnica, comune sia alle #fontirusse che ad #Hamas, di prendere un video del tutto decontestualizzato, tagliarlo, incollarlo e inventare una didascalia “indignata e indignante” per darlo in pasto ai provocatori della Rete e poi ripescarlo dagli stessi come “fonte Occidentale”, capitalizzando sul fatto che i Palestinesi a Gaza non hanno modo di verificare e gli occidentali filoHamas invece non ne hanno alcuna voglia.

Inoltre nessuno dei sopravvissuti al Supernova Festival riferisce di aver mai visto i fantomatici “aerei o elicotteri”, rendendo la narrazione un falso “made in Pallywood”

