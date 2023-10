L’assistenza parla di problemi Wind Tre di oggi 19 ottobre su rete fissa e mobile che non funziona

Arrivano in questi minuti i primi feedback dall’assistenza relativi ai problemi Wind Tre, visto che oggi 19 ottobre non funziona la rete fissa della compagnia telefonica. A dirla tutta, come vi abbiamo anticipato in mattinata con un altro articolo, la questione almeno in parte sembrerebbe coinvolgere anche chi dispone di una connessione mobile, ma è soprattutto sul primo versante che si concentano le segnalazioni. Anche con gli operatori, del resto, ci si è concentrati su questo filone.

Alcuni riscontri dall’assistenza ai problemi Wind Tre di oggi 19 ottobre su rete fissa e mobile che non funziona

Sostanzialmente, abbiamo contattato l’assistenza della compagnia telefonica, nel tentativo di saperne di più, in modo tale da condividere qualche informazione con coloro che ci seguono. L’operatore al telefono ci ha confermato l’apertura di un vasto ticket, su scala nazionale, in merito ai problemi Wind Tre riscontrati oggi 19 ottobre da un numero non indifferente di clienti su rete fissa e mobile che non funziona. Tuttavia, il down non è totale, visto che alcuni riescono ad usufruire del servizio.

Per questa ragione, ci è stato riferito che i problemi Wind Tre di oggi pare siano circoscritti a determinate aree del Paese. Oltre a qualche segnalazione da metropoli come Milano e Roma (molto rare quelle da Napoli), sembrerebbe che soprattutto l’Umbria oggi abbia difficoltà con rete fissa e mobile che non funziona. Nessuna presa di posizione ufficiale da parte della stessa compagnia telefonica, ma quantomeno un elemento di riflessione. Detto questo, è naturale che tutti vogliano sapere quando rientrerà l’anomalia.

Al momento, però, non abbiamo riscontri precisi sulle tempistiche di risoluzione dei problemi Wind Tre di oggi 19 ottobre su rete fissa e mobile che non funziona. Sempre l’assistenza, in ogni caso, ci ha detto che l’obiettivo dei tecnici è quello di ripristinare tutto entro la giornata di oggi. Si attendono novità, pertanto, in serata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.