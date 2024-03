Ci segnalano i nostri contatti un video contenente la solita musichina inquietante e il cadavere di un alieno a Mondragone.

Alieno che per i nostri lettori più affezionati però non è affatto nuovo: lo stesso tipo di creatura era stato, secondo le “fonti russe” trovato a Sebastopoli ed era un pericoloso soldato mutante Ucraino vaccinatissimo creato dai “biolabs della NATO”

L’alieno a Mondragone (che era anche in Ucraina)

In entrambi i casi si tratta di una creatura assemblata con gli effetti speciali per il telefilm fantascientifico Raised by Wolves – Una nuova umanità.

Telefilm ambientato in un pianeta lontano in cui due androidi si ritrovano con l’incarico di guidare una nuova colonia dell’ormai quasi estinta razza umana, cercando di evitare che differenze religiose e sociali portino nella piccola colonia le stesse dinamiche che hanno quasi annientato la razza umana tutta.

Nella magia della fiction il pianeta però prima dell’arrivo dei robot e degli umani era già patria di feroci creature ostili, vagamente umanoidi, incarnate grazie alla magia del cinema da effetti speciali in computer graphics e “marionette” create con la moderna stampa 3D.

Una di queste marionette, stampata in 3D a partire dal modello in Computer Graphics, è il presunto “mutante ucraino a Sebastopoli”, nonché “alieno a Mondragone”, entrambi mondi in provincia del pianeta Kepler 22B abbiamo scoperto.

Conclusione

Il presunto alieno a Mondragone è un realtà una creatura aliena creata in CG e stampa 3D usata per il telefilm “Raised by Wolves – Una nuova umanità”, creata dal team creativo che comprende Furio Tedeschi, esperto di arte concettuale ed effetti speciali per diverse produzioni e serial televisivi e videoludici.

