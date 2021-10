Dall’account Instagram dei Suicidal Tendencies emerge che non è la prima volta in cui la band di Mike Muir subisce la ghigliottina del team di Mark Zuckerberg. In ultima battuta, infatti, il profilo della band di Instituzionalized è stato oscurato per settimane per via del suo nome. “Suicidal Tendencies”, infatti, significa letteralmente “tendenze suicide” e per questo l’algoritmo – o chi per esso – è intervenuto per oscurare l’account. La notizia arriva direttamente dalla band di Venice.

Così scrive la band in un post del 7 ottobre:

Quindi, come molti di voi hanno già notato, il nostro account Instagram è stato inattivo nelle ultime 3 settimane. Lunga storia, questo non aveva nulla a che fare con “noi”, ma aveva a che fare con il nostro nome. Questa non è la prima volta che veniamo segnalati, ma speriamo che sia l’ultima. Ne parleremo più avanti, ma in questo momento vogliamo concentrarci sugli aspetti positivi e dare il nostro meglio a tutti voi e ringraziarvi per essere sempre stati con noi.

Mike Muir e i suoi compagni hanno dunque ripreso il controllo dell’account dopo la sospensione iniziata il 15 settembre. Enorme l’indignazione da parte dei fan e della stampa dedicata, come nel caso di Wearethepit.com che in un articolo del 7 ottobre indica il capo supremo di Menlo Park come “Mark lo spietato” e “cacciatore di streghe”, ma anche “Zucky Deadeyes”, ricordando che nessuno si sia mai suicidato solamente per aver letto il nome dei Suicidal Tendencies.

Oggi, dunque, l’account Instagram dei Suicidal Tendencies è di nuovo online in tempo per annunciare la partecipazione al festival Aftershock insieme a Metallica, Rancid, Seether e tanti altri.

