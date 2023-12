La tuta grigia di Chiara Ferragni non è un pullover Parksville Loro Piana in cashmere da 2.300 euro

No, la tuta grigia di Chiara Ferragni non è un pullover Parksville Loro Piana in cashmere da 2.300 euro. Da alcuni giorni circolano sui social delle accuse nei confronti della moglie di Fedez, rea di essersi scusata pubblicamente per il caso pandoro presentandosi davanti alla videocamera in modo non proprio sobrio. Nonostante si parli di mancata beneficenza nei confronti di bambini bisognosi. Insomma, al di là del caso in sé, nel quale non vogliamo entrare in attesa che si concludano tutte le indagini del caso, occorre concentrarsi su un altro versante.

Chiariamo che la tuta grigia di Chiara Ferragni non sia un pullover Parksville Loro Piana in cashmere da 2.300 euro

Si tratta, in buona sostanza, di un dettaglio che crea disinformazione. Un post apparso su Facebook mercoledì, infatti, evidenzia che la tuta grigia di Chiara Ferragni sarebbe un pullover Parksville Loro Piana in cashmere da 2.300 euro. Come se non bastasse, a completare il suo outfit troveremmo un bracciale dal valore di 57.000 euro ed un noto brand dietro il suo trucco. Tralasciando gli ultimi due elementi, sui quali non abbiamo ancora informazioni precise, vale la pena soffermarsi sul vestiario.

Un trend social che, evidentemente, intende cavalcare quello che abbiamo esaminato alcuni giorni fa in merito alla perdita di follower per la nota influencer. Nello specifico, ci sono diverse fonti che hanno smentito il post social in questione. Al di là del colpo d’occhio, che sembra consegnarci due prodotti differenti, a partire dal dettaglio delle tasche anteriori, ci sono note testate che in realtà ci rimandano ad un prodotto differente.

Basti pensare che, secondo Il Fatto Quotidiano, la tuta grigia di Chiara Ferragni sia in realtà un capo in lana e angora con due tasche sul petto. Il suo costo ammonta a 600 euro ed è stata concepita dal produttore Laneus. Ora risulta sold out, ma in generale è disponibile nei colori grigio perla, bianco e nero. Costosa sì, ma non come avevano detto inizialmente alcuni utenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.