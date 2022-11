“La tua casa vale zero dal 14 dicembre”: recitano una lunga serie di condivisione online che però errano completamente sull’anno. Il riferimento è al rinnovo delle classi energetiche per gli edifici, la cui discussione era prevista il 14 Dicembre del 2021 e proseguirà.

Anche solo parlare di “la tua casa vale zero dal 14 dicembre” è una brutale, e quindi inesatta, semplificazione. Il 14 Dicembre del 2021 è passato e nessuna tragedia ha sconvolto il mercato immobiliare. È improbabile ve ne siano altre: se le proposte procedono “con piede lento”, ci sarà pure un motivo.

L’idea iniziale era pervenire alla decarbonizzazione entro il 2030, chiedendo una certificazione energetica almeno di classe F per gli immobili nuovi o da vendere e locare fino al 2027, da far salire di un gradino, la classe E per gli edifici pubblici. Una ulteriore moratoria di tre anni sarebbe scattata per gli immobili privati.

Quindi siamo già a tre dinieghi delle condivisioni apparse fin’ora sui social: nessun crollo del mercato al 2022, direttive da far scattare dal 2030 al 2033, e ancora in discussione e non sappiamo in che forma definitiva si paleserà il provvedimento.

“La tua casa vale zero dal 14 dicembre”: confusione su anno e contenuti

Tutte le condivisioni che abbiamo letto ad oggi fanno capo infatti ad un articolo del Corriere della Sera del nove dicembre 2021 (le date sono importanti: segnatela) che descrive la citata bozza e i provvedimenti a partire, probabilmente, dal 2030/2033.

Probabilmente perché, nonostante la possibilità di finanziamenti «affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nel rinnovamento energetico in linea con il loro piano nazionale di rinnovamento degli edifici» l’opposizione degli stati membri si palesò già dal 2021.

Parliamo inoltre di “documenti trapelati”, di cui le ultime notizie sono

«Non commentiamo i documenti trapelati. Stiamo preparando una revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici che intendiamo presentare presto»

Possiamo quindi confermare che non è tempo di fasciarsi la testa prima di essersela rotta, e il 14 Dicembre che tutti aspettano è trascorso. Da un anno. Senza eventi.

