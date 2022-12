La news della BCE che annuncia la fine del contante sin troppo prematura: questo potremmo dire parafrasando il debunking che Mark Twain dedicò alla sua stessa morte secondo un noto apologo.

Come al solito, la fake news si basa sul fatto che si può liberamente tagliare un video e “ritradurne e reinterpretarne” il contenuto sapendo che il condivisore medio non guarderà mai neppure l’estratto tagliato.

Il presunto discorso si è tenuto il 7 Novembre a Bruxelles, e possiamo leggerne una integrale trascrizione qui.

Trascrizione in cui come potrete rilevare la parola “fine del contante” non è citata neppure per sbaglio.

Si tratta secondo il testo del discorso della creazione di un sistema di pagamenti elettronici europei, che abbia le medesime garanzie di privacy di ogni sistema di pagamento elettronico (come ad esempio, quelli che usiamo sui vari shop online, da PayPal ad affini) ma allo stesso tempo non sia regno dell’arbitrio e di quel nero che diventa riciclaggio.

Metà dei consumatori dell’eurozona preferiscono pagare senza contanti, usando ad esempio carte di credito. Continueremo a fornire contanti, ma se viene usato sempre di meno, la moneta pubblica potrebbe perdere il suo ruolo primario nel modello ibrido

Dice il discorso, confermando che sia il contante che la valuta digitale saranno entrambi usati, ma che è il pubblico a spostarsi con buona ragione verso la valuta elettronica, come abbiamo visto spesso più sicura e con costi di gestione inferiori.

Come leggibile dalla pagina dedicata, scopo finale dell’euro digitale è rinforzare e rafforzare il ruolo dell’Euro, e non indebolirlo, affiancando le banconote e le monete e fornendo la possibilità di effettuare pagamenti digitali in massima sicurezza.

