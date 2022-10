La Nasa definisce i vaccinati “homo borg genesis” anziché homo sapiens? No, attenzione alle fonti

Pochi giorni fa un utente ha messo in guardia la community di Reddit con un post in cui ci invita a fare attenzione alla nuova campagna di disinformazione dell’“homo borg genesis“, etichetta attribuita ai soggetti che hanno ricevuto il vaccino mRNA contro il Covid-19 e che quindi, ora, avrebbero il DNA mutato con tutte le conseguenze del caso.

Una narrazione che cambia forma, ovviamente, dal momento che la narrazione sul vaccino mRNA che muta il DNA umano è già stata smontata a più riprese. Le bufale sono anche famose per mutare nel tempo e arricchirsi di nuovi elementi e presunte fonti.

Il video di Todd Callender

Il caso di oggi è un video in cui la Nasa chiamerebbe i vaccinati “homo borg genesis” e non “homo sapiens”. Il filmato è molto popolare su TikTok ma è sbarcato anche su Facebook, anche nelle bacheche degli utenti italiani. Le immagini mostrano una diretta in streaming in cui un uomo, Todd Callender.

Brevemente, Callender sostiene che il vaccino mRNA modifichi il DNA e per questo la Nasa definirebbe i vaccinati come homo borg genesis e non più come homo sapiens. Callender, per dimostrare ciò che dice, cita un documento del Langley Research Center.

Il Langley Research Center è un centro di ricerca della Nasa specializzato nel settore nautico, come si può approfondire sul sito istituzionale. Callender, quindi, sostiene di essere in possesso di informazioni da parte della Nasa in cui i vaccinati verrebbero definiti homo borg genesis e non più homo sapiens.

La Nasa smentisce: chi è Todd Callender

Come già detto, questa affermazione attribuita alla Nasa da Todd Callender è oltremodo condivisa in acque internazionali, ma in Italia sta prendendo piede la condivisione di questo articolo pubblicato da Bitchute.

Ciò che dice Callender, tuttavia, è falso ed è stato smentito dalla stessa Nasa. Lo riportano i colleghi di AFP Check, che ci fanno notare che la definizione usata da Callender – homo borg genesis – non è presente in alcuna pagina web del sito istituzionale della Nasa.

A tal proposito AFP Check ha chiesto chiarimenti al capo dell’ufficio stampa della Nasa April Phillips, il quale ha dichiarato: “Non ci sono assolutamente basi sul fatto che la NASA Langley stia effettuando ricerche su questo o abbia pubblicato documenti di ricerca in merito”.

A tal punto AFP Check ci ricorda che Todd Callender si definisce “economista sanitario ed esperto politico della Nuova Destra”, ma più che altro è noto come mistificatore sul Covid-19 e fondatore del sito Vaxxchoice (qui un articolo dedicato) in cui diffonde teorie violente e infondate contro il vaccino anti Covid.

Quindi?

Nel video pubblicato sui social, Todd Callender dice il falso: non è vero che la Nasa consideri i vaccinati homo borg genesis e tanto meno che i vaccini a mRNA trasformino l’uomo in una specie diversa.

Questa notizia è stata trattata anche dai colleghi di Facta.

