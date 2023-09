La malattia di Tiziano Ferro dietro il divorzio dal marito Victor Allen: ancora zero fonti oggi

Ancora voci senza fonti a proposito della malattia di Tiziano Ferro. Quando il cantante ha annunciato su Instagram il divorzio dal marito Victor Allen, in molti sono rimasti a dir poco senza parole. Il cantante di Latina aveva già comunicato pochi mesi fa, quando è terminato il suo incredibile tour in giro per l’Italia, di doversi prendere una pausa forzata dovuta alla sua malattia.

Rumors sulla malattia di Tiziano Ferro dietro il divorzio dal marito Victor Allen: nessuna fonte in queste ore

Gli è stato infatti diagnosticato un nodulo alle corde vocali proprio prima dei suoi impegni lavorativi, ma ha preferito portarli a termine e poi dedicarsi alla sua salute. Non è stato quindi un periodo semplice e l’annuncio del divorzio da Victor ha sicuramente creato ancor più sofferenze al cantante di Latina. Bisogna però specificare come la sua malattia non c’entri assolutamente nulla con il divorzio, perché in queste ore qualcuno sta diffondendo notizie false a riguardo.

Si parla di un peggioramento della malattia per Tiziano Ferro e per questo si è arrivati poi alla difficile decisione di separarsi dal marito. Nulla di tutto questo è vero, Tiziano Ferro sta bene, non ha avuto alcun tipo di peggioramento. Purtroppo qualcosa è andato storto con il marito Victor, non è stata chiaramente svelata la motivazione che abbia portato a tale divorzio, ma sicuramente per Tiziano è un momento complicato da superare.

Ha deciso di proteggere i suoi figli, di stare con loro e di annullare il suo viaggio in Italia dove doveva affrontare vari impegni con la Mondadori per la presentazione del suo libro. Il lavoro ora passa in secondo piano, ha fatto il possibile per non annullare i concerti nonostante il nodulo alle corde vocali, ma ora c’è di mezzo il benessere dei suoi figli.

Attenzione quindi a qualche notizia che si legge in giro sul peggioramento della malattia di Tiziano Ferro, non è assolutamente vero. Ciò che ha spinto Tiziano e Victor a divorziare non è chiaro, ma di certo non è da ricondurre alla patologia di Tiziano. Dunque, dopo i chiarimenti estivi relativi ad alcuni concerti dell’artista, ora tocca parlare di lui in altri contesto. Diamoci una calmata, dunque, in merito ai rumors sulla malattia di Tiziano Ferro.

