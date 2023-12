La malattia di Emanuela Perinetti non era un tumore: questione anoressia e come è morta

Necessario, purtroppo, tornare sulla malattia di Emanuela Perinetti che non era un tumore, al punto da dover affrontare la questione anoressia e come è morta. Arrivano le conferme delle cause della morte di Emanuela Perinetti, la manager dello sport e influencer di 34 anni, che non è riuscita a combattere la sua malattia. Le voci di anoressia si erano già diffuse nella giornata di ieri, ma senza alcuna fonte, ora però è stato lo stesso papà che ha voluto raccontare cosa stesse accadendo alla figlia Emanuela.

Confermato che la malattia di Emanuela Perinetti non fosse un tumore: il tema anoressia e come è morta

Un aggiornamento doveroso, dunque, dopo il nostro articolo di ieri che invitava semplicemente alla prudenza in assenza di fonti certe. Giorgio Perinetti, tra i più noti direttori sportivi di Emanuela ed attuale ds dell’Avellino, ha voluto parlare della sua Emanuela in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Perinetti ha confermato come Emanuela si sia lasciata spegnere da questa patologia, da tempo era affetta da anoressia e negli ultimi giorni è stata ricoverata al Fatebenefratelli in condizioni critiche.

Il direttore sportivo dell’Avellino ha spiegato come i medici abbiano fatto il possibile, Emanuela diceva che andava tutto bene. Infatti Giorgio ha anche dichiarato come in realtà non ci fosse il sentore di un’imminente scomparsa da parte della figlia, aveva lasciato Milano perché si sentiva tranquillo ed invece poi è arrivata la tragica notizia. Non ha potuto nemmeno dire addio alla figlia, non ha fatto in tempo.

Ciò che attanaglia papà Giorgio è il perché Emanuela Perinetti si sia ritrovata a fare i conti con l’anoressia, lei che non aveva alcun problema economico, sentimentale o professionale. Purtroppo è una domanda alla quale non avrà mai risposta, Emanuela lo tranquillizzava sempre, dicendogli che andava tutto bene e preoccupandosi principalmente per lui.

Invece l’anoressia l’ha uccisa, nonostante tutti gli sforzi fatti dai medici. I funerali di Emanuela Perinetti avranno luogo nella giornata di oggi primo dicembre alle ore 14.45 nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. Confermate quindi le voci dell’anoressia come causa della morte di Emanuela Perinetti, una malattia subdola che purtroppo la 34enne non è riuscita a sconfiggere.

Dunque, la malattia di Emanuela Perinetti non era un tumore, al punto da doverci far affrontare la questione anoressia e come è morta.

