La lite da Giletti tra Daniela Santanché ed il 47enne che prende il reddito di cittadinanza

Durante la puntata di Non è l’Arena, in onda ieri sera su LA7, si è parlato di reddito di cittadinanza e tra gli ospiti di Giletti c’era Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia, che si è scagliata contro un disoccupato 47enne che percepisce tale sussidio di Stato. Non conoscendo la storia dell’uomo, che si chiama Daniele Aversa, la Santanché ha voluto usare il suo caso proprio per chiedere l’abolizione di questo reddito di cittadinanza in Italia.

Chiarimenti sulla lite da Giletti tra Daniela Santanché ed il 47enne che percepisce il reddito di cittadinanza

Si torna parlare di Daniela Santanché, dunque, a distanza di mesi dal nostro ultimo articolo. Per la senatrice di Fratelli d’Italia è impensabile che un uomo di 47 anni si ritrovi a rifiutare posti di lavoro, per percepire i 950 euro al mese da parte dello Stato. Ha voluto ribadire come approfittare di tale condizione non sia nemmeno dignitoso nei confronti dei suoi figli.

Non è una situazione dalla quale si può trarre insegnamento, visto che i genitori devono essere i primi ad educare i figli attraverso l’esempio. Parole che chiaramente non hanno fatto piacere all’uomo disoccupato, che subito prova a fermare la Santanché, dicendo di non aver mai rifiutato posti di lavoro. Prima però che gli animi si potessero surriscaldare, Giletti ha pensato di non lasciar parlare più l’uomo per far continuare il discorso a Daniela Santanché, come si nota dal sito di LA7.

La senatrice è un fiume in piena contro il reddito di cittadinanza, anzi proprio ascoltando la testimonianza del 47enne disoccupato e sempre più convinta come questo sussidio debba essere abolito. Ci vuole solo l’assegno di solidarietà per chi effettivamente è impossibilitato a lavorare. Tra l’altro, Daniela Santanché ha anche voluto chiarire come molte di queste persone che percepiscono questo reddito di cittadinanza, svolgono poi un lavoro in nero ed è convinta che anche l’uomo in questione lo faccia.

La senatrice di Fratelli d’Italia si è scagliata contro l’uomo di 47 anni senza conoscere nulla della sua storia, ma lo ha giudicato semplicemente perché non lavora e percepisce il reddito di cittadinanza. A fine collegamento ha ribadito il concetto di come tutti debbano andare assolutamente a lavorare.

