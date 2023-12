Siamo a Natale: è tempo di festeggiare, di regali e di presepi, con tanto di “stella cometa”, descritta nel Vangelo di Matteo come una stella che guidò i Re Magi a destinazione fino a raggiungere il Bambin Gesù per portare oro, incenso e mirra (oggetto quest’ultimo cui potremmo dedicare un articolo perché pochi sembrano sapere cosa sia a e cosa serva).

Secondo la narrazione Biblica sia i Magi che Erode erano a conoscenza delllo straordinario fenomeno miracolo-astrologico, ma Erode chiese ai Re Magi di seguire la Stella e identificare il Bambino per “venire ad adorarlo”.

Un altro miracolo fece in modo che i Magi sapessero delle vere intenzioni del malvagio Erode, rifiutando di relazionare sulla posizione di Gesù: Erode cominciò così la “strage degli innocenti”, l’assassinio di tutti i bambini nati nel periodo del Cristo per impedire al “Re dei Re” di insidiare il suo trono.

Tradizionalmente è opinione comune che la Stella Cometa coincida con la Cometa di Halley, ma non è proprio così.

La leggenda della Stella Cometa, tra Natale e ricostruzioni

Origene di Alessandria fu il primo a ritenere che la stella fosse una cometa, creando le basi per il mito della “Stella Cometa”, basandosi su testi dell’epoca per cui le comete sono sempre presenti alla nascita di personaggi importanti (“avvicinandosi” alla Terra per annunciare lieti eventi, “allontanandosi” per annunciare la sventura).

Da questo punto di vista aveva perfettamente senso che i “Re Magi”, termine quest’ultimo che indicava i dotti e i sapenti, essendo sia nobili che saggi fossero a conoscenza del fatto che una cometa avrebbe predetto l’arrivo di un importantissimo personaggio, peraltro sulla base di testi dell’Antico Testamento pronti a legare il Messia all’apparizione di stelle e altri fenomeni celesti.

Secondo alcuni storici Giotto popolarizzò il mito della Stella Cometa non solo in base ai testi mitologici, ma perché impressionato dall’aver personalmente potuto assistere al passaggio della Cometa di Halley, portando così alla crasi del fenomeno mitico e del fenomeno fisico.

Ma in realtà le date non tornano: più probabili sono le opzioni di una congiunzione planetaria oppure dell’esplosione di una Supernova, entrambi fenomi astrologici presenti negli anni in cui si individua la nascita del “Gesù Storico” che potrebbero essersi fusi al mito della cometa.

