La grottesca fake della corsa dei cammelli diventata “volontari egiziani in Palestina”

Tutte le bufale nascono uguali: falsità evidenti spacciate con più o meno convinzione. Alcune, come la bufala dei “volontari egiziani in Palestina” aggiungono alla menzogna la grottesca tragicommedia, diventando involontariamente risibili, stereotipate e grottesche oltre ogni intenzione del loro svogliato autore.

Il meccanismo è semplice, ed è quello collaudatissimo anche dalle c.d. “fonti russe”: prendi un video, inventati una storia. Non importa il fatto che se quando ti scopriranno, non ironicamente, una risata ti seppellirà.

Il video in realtà è una composizione di due video diversi da TikTok. Il primo è una celebrazione delle attività dei Beduini in Egitto, con una didascalia legata alla loro storia e che non comprende Israele, Gaza e Palestina, ovvero “I beduini d’Egitto sono i figli di Ali”, con riferiemento a Muhammad Alì, fondatore dell’Egitto Moderno.

La seconda parte, e qui scendiamo nel magico mondo del grottesco, è di un video del 2022 che descrive una corsa di cammelli, la Wadi Zalaqua, che si tiene il gennaio di ogni anno nel Sinai, tra conduttori delle tribù Tarabin e Mazina.

Il Sud del Sinai è infatti lontano dalle instabilità politiche portate dalla Jihad e da Hamas e più incline ad eventi pubblici e pacifici, come una corsa di cammelli, sorvegliata dagli utili mezzi a quattro ruote motrici, il cui premio è denaro, una Jeep 4×4 e il diritto per la tribù vincitrice di “mantenere il titolo” fino all’anno dopo.

Grottesco è quindi immaginare che una corsa di cammelli pacifica diventi una celebrazione della violenza.

