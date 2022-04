La gaffe di Biden: si volta per dare la mano, ma non c’è nessuno

Il video della gaffe di Biden è diventato virale, specialmente negli Stati Uniti. L’inquilino della Casa Bianca si trovava presso l’Università della Carolina del Nord, più precisamente a Greensboro, per un intervento durato circa 40 minuti. Al termine del suo discorso si è voltato verso la sua destra per stringere la mano a qualcuno, ma il tentativo è andato a vuoto. Joe Biden è rimasto con la mano a mezz’aria senza nessuno che accogliesse il suo gesto, suscitando dunque l’ilarità sui social.

La gaffe di Biden ha ottenuto risonanza internazionale, e anche i quotidiani italiani ne hanno parlato riprendendo il video originale. L’episodio ha scatenato soprattutto il dissenso degli avversari politici, come il senatore repubblicano Ted Cruz che ha subito parlato di “difficoltà cognitive”.

Ancora, Harmeet K. Dhillon, ex vicepresidente del Partito Repubblicano, sostiene che Joe Biden somigli a un malato di demenza. Alcuni sostengono che il video sia stato tagliato appositamente per denigrare il leader statunitense, che in realtà avrebbe avuto qualcuno accanto. Così non risulta, se osserviamo con attenzione il filmato.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

Quando lo zoom si allontana, accanto a Biden non c’è nessuno.

A tal proposito Ansa, il 27 marzo, ci ricordava che lo stesso Biden anni fa disse di se stesso: “I’m a gaffe machine”. Più precisamente lo disse nel 2018 quando era ancora in corsa per la Casa Bianca, come documenta questo articolo della CNN.

A questo giro, la gaffe di Biden è di tipo motorio: il presidente si volta convinto di stringere la mano a qualcuno ma incontra il vuoto. Per qualche secondo rimane perplesso, poi si allontana.

