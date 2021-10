La gaffe del Giornale sui “protestanti” che assaltano la CGIL

I nostri lettori ci sottopongono una segnalazione che possiamo annoverare tra quelle divertenti. Accade sul quotidiano Il Giornale in uno dei tanti articoli pubblicati per raccontare i disordini del weekend dovuti alle manifestazioni dei no-pass. A raccogliere una singolare testimonianza è la pagina satirica Feudalesimo e Libertà, che in un post pubblicato ieri, 12 ottobre 2021, ha mostrato lo screenshot di un articolo del noto quotidiano. A scatenare l’ilarità del pubblico è l’utilizzo della parola “protestanti” al posto di “manifestanti”.

“La sede del sindacato è stata assaltata da alcuni protestanti, che hanno fatto irruzione nell’edificio”. Questo recita l’estratto attribuito a Il Giornale riportato da Feudalesimo e Libertà su segnalazione di un follower. Gli autori della pagina rincarano la dose: “‘La matrice est quella de’ Luterani et delli seguaci di Thomas Muntzer (Wikipedia, per un veloce approfondimento)‘, afferma Zorza Cocomeri (Giorgia Meloni, ndr)“.

I nostri lettori, incuriositi, ci chiedono di verificare. Se cerchiamo l’originale troviamo questo articolo pubblicato l’11 ottobre, dove il lapsus dell’articolista non è presente:

Al posto di “protestanti” troviamo “manifestanti”, dunque la gaffe potrebbe non essere mai esistita o essere stata corretta. Con quest’ultimo dubbio andiamo a verificare nelle precedenti versioni, e grazie allo strumento web Wayback Machine riusciamo a recuperare la prima versione dell’articolo. La prima versione del pezzo è stata lanciata alle 10:38 dell’11 ottobre, ed ecco il risultato:

È dunque reale la gaffe del Giornale sui “protestanti” che assaltano la sede del sindacato.

