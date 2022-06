La foto di George Soros con la divisa da SS è decontestualizzata: ancora bufale dai complottisti

Su Telegram è approdata un’immagine che mostrerebbe George Soros con la divisa da SS, accompagnata da un testo bianco su sfondo nero. La formula è tipica dei post a rischio viralità: una semplice foto+testo con argomentazioni forti che fanno presa sugli utenti non avvezzi a verificare le fonti. Fonti che, come i complottisti e i bufalari insegnano, non vengono riportate.

L’immagine

Questo è GEORGE SOROS RICORDATI QUESTA FOTO QUANDO I LIBERALI DA LUI FINANZIATI DOVESSERO CHIAMARTI RAZZISTA, FASCISTA O NAZISTA

Chi divulga questo contenuto su Telegram non fornisce le fonti per dimostrare quando viene detto su George Soros, che secondo questa narrazione avrebbe dei trascorsi nelle SS.

La foto mostra Oskar Groening

Come sempre accade nelle combinazioni immagine+testo, si tratta di una bufala. Con una semplice ricerca per immagine risaliamo alla vera identità dell’uomo spacciato per Soros.

In realtà si tratta di Oskar Groening, morto nel 2018 a 96 anni dopo essere stato processato a Berlino nel 2015 come complice dell’omicidio di 300mila persone.

Groening aveva lavorato dal 1942 al 1944 come contabile nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove “contava i soldi degli ebrei trucidati e faceva da guardiano, anche alle loro valigie”.

Perché è impossibile che sia George Soros

Chi pubblica questo contenuto probabilmente ignora un particolare: George Soros è nato nel 1930 e il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau fu operativo dal 1941 al 1945, quando Soros era appena minorenne.

L’immagine che indica George Soros con la divisa delle SS è dunque un falso dei più tipici.

