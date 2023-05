Ci segnalano i nostri contatti la diffusione della “foto dell’ultimo gigante in Olanda”. Un essere umano enorme che cammina tra la folla. La cosa preoccupante è la premessa di una delle segnalazioni.

Ovvero il fatto che ci sia stato raccomandato il contenuto in quanto visto ” sulla bacheca di una persona degna di stima e quindi affidabile” come se questo fosse fonte di giudizio a se stante.

Ovviamente anche le persone degne di stima possono sbagliarsi. Siamo solo esseri umani, creature imperfette e inclini all’errore e in balia di strumenti che non solo sono sempre più perfetti, ma liberamente forniti e senza controllo alcuno a chiunque. Con l’aumentare delle fake create con IA, alcune con evidente scopo polico, possiamo iniziare a porci il problema di usare un sistema di watermark obbligatori sulle immagini create da Midjourney o renderle tracciabili.

E quindi porci il problema di scenari in cui persone affidabili vengono ingannate dall’uso esasperato della tecnologia che conferma alcuni errori o fornisce “documenti” al sostegno di vere e proprie fake news, diventando volani per la ridiffusione.

La foto dell’ultimo gigante in Olanda è creata con Midjourney

La nostra indagine parte da una segnalazione, che collega la foto alla teoria dei “Nephilim”, nota teoria del complotto nata dalla Bibbia per cui quando il testo religioso parlava dei “giganti, uomini famosi dell’antichità” intendeva esseri umani di dimensioni gigantesche che i “Poteri Forti” ci nascondono per controllare la storia dell’umanità, arrivando a inventare i dinosauri allo scopo di giustificare le ossa di tali prodigiose creature.

Una delle foto riporta infatti la seguente didascalia.

Foto scattata nel 1901 in Olanda. L’ultimo gigante esistente nei tempi moderni. Non è affetto da una malformazione ma si tratta di umani che una volta popolavano la terra e di cui si continuano a trovare resti ma mai pubblicizzati dalla scienza ufficiale, si esce troppo dai canoni stereotipati dell’evoluzione umana ufficiale.

Ancora prima di cercare le fonti, possiamo notare come la foto abbia tutti i tratti di una foto ottenuta mediante generazione elettronica: le mani del “gigante” sono infatti distorte e deformi, come i visi di alcuni dei personaggi di sfondo, alcuni così deformati da essere riconoscibili, e una gamba particolarmente mal disegnata dell’ometto di fronte.

Allo stato della tecnologia, come abbiamo avuto modo di vedere, Midjourney, Dall-E e altri sistemi di generazione non hanno in banca dati abbastanza referenze per creare visi e mani convincenti.

Ma se voleste davvero mettere in dubbio i vostri stessi occhi per ritenere anche noi parte della “Cospirazione” per nascondere i Nephilim, dovremmo farvi notare che la fonte originale è un post Telegram in lingua russa che riporta la didascalia.

L’ultimo dei giganti che passa per le strade. La foto è stata scattata intorno al 1890.

Ma in un gruppo dedicato a Midjourney la cui didascalia generale riporta

Nel nostro canale parliamo di reti neurali. Noi stessi impariamo e condividiamo i nostri interessanti sviluppi nella creazione di arte utilizzando reti neurali, raccontiamo trucchi e segreti interessanti. Iscriviti adesso!

Quindi un canale che insegna come usare Midjourney per creare immagini curiose e divertenti.

Già in passato avevamo visto una creazione dedicata ad esseri enormi creata su Midjourney per divertimento e spacciata per vera, la foto di un cavallo enorme.

Questa foto richiama per atmosfere ed ambientazione il film indipendente “Big Man Japan”, parodia dei film di supereroi come Ultraman e delle loro parodie come Kinnikuman dove un lottatore dal potere di diventare enorme per combattere i mostri che assediano il Giappone viene, invece che lodato e ammirato, deriso per essere un fallimento rispetto ai suoi celebri antenati.

Film a sua volta usato a suo tempo come fonte per una bufala simile, dove screenshots del film in cui il protagonista Daisato e i suoi più famosi antenati usano il loro potere di gigantificazione furono spacciate come “foto dei Nephilim”.

Conclusione

La foto dell’ultimo gigante in Olanda è creata con Midjourney, inizialmente diffusa da un gruppo sul noto mezzo per creare foto in IA e poi diffusa su Internet, come “prova” della teoria dei Nephilim.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.