La foto del cavallo gigante è una creazione a mezzo IA, una tipologia di bufale che, avevamo già anticipato, dovremo tenere in conto di vedere molto, molto spesso su questi lidi.

La diffusione delle IA in grado di generare sia immagini che testi convincenti hanno infatti aperto molte vie alla viralità, accorciando la parte in cui bisogna creare contenuti virali convincenti o cercare immagini di impatto. Se non le hai, le puoi creare o cercare in gruppi dedicati alla creazione di immagini sorprendenti.

In questo caso la presunta foto del cavallo enorme deriva da una galleria di immagini create per mezzo dell’Intelligenza Artificiale.

Basterebbe guardare nella foto originale, pubblicata qui, i dettagli dei visi e delle mani degli esseri umani intorno al cavallo stesso, che presentano le deformità tipiche delle IA, incapaci al momento di disegnare mani e sguardi convincenti.

La foto appartiene originariamente ad una galleria dedicata a Midjourney, la nota Intelligenza Artificiale in grado di disegnare immagini convincenti “più vere del vero”, dedicate ad un mondo distopico in cui l’umanità ha creato animali enormi per avere maggiori risorse alimentari.

Non è la prima volta che incontriamo creazioni fatte in AI, viste ad esempio qui, qui, qui, e qui.

Fenomeno questo che dimostra la diffusione delle fake news con la IA alla loro base.

