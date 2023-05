La foto del cavalcavia di Occhiobello è datata e del cavalcavia sbagliato: l’alluvione ha riesumato un classico della fake news post crollo del Ponte Morandi, ovvero i cacciatori di cavalcavia.

Ricordiamo all’epoca un filone di avvistamenti e pubblicazioni di foto di ponti e cavalcavia con varie tracce di usura esibiti all’indignazione popolare come il nuovo futuro crollo, un autentico safari tra i piloni alla ricerca della foto viralizzabile.

Ci segnalano una foto di Aprile, ma in realtà lo scatto è ancora precedente.

La presunta foto “odierna”, con la medesima didascalia, appare su una pagina Facebook il giorno 4 novembre 2019, ma scattata in data ancora precedente.

E ritrae il sottopasso stradale sul fiume Po, sottoposto a lavori di risanamento già ad ottobre. Di lì, la foto non ha mai smesso di circolare, fino a sopravvivere alla riparazione dello stesso ponte.

In merito all’immagine dell’opera circolata in questi giorni teniamo a precisare che si tratta di una foto antecedente ai lavori di manutenzione svolti tra il 2019 e il 2022. Tra l’altro l’infrastruttura in questione è il Ponte sul fiume Po e non il Cavalcavia di Occhiobello