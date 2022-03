La foto all'”insalata italica” non è stata scattata alla filiale di Todi: la risposta di Coop Italia

La settimana scorsa vi abbiamo parlato del caso dell’“insalata italica”, una foto che ha fatto indignare tanti utenti social. Nel contesto della guerra in Ucraina e delle sempre maggiori sanzioni contro la Russia, l’immagine suonava come l’ennesimo intervento di censura. Non è mancato chi ha parlato di cancel culture, e sui social sono esplosi i post di dissenso. Secondo i condivisori compulsivi lo scatto era stato immortalato presso la Coop di Todi (PG).

Dove eravamo rimasti

Nell’articolo precedente facevamo notare, in primo luogo, che osservando attentamente le etichette apposte sulle confezioni si poteva leggere “insalata russa”, nome che contraddiceva l’indicazione del cartello. Non un vero e proprio cartello, inoltre: si notava, infatti, che la scritta “ Insalata Russa Insalata Italica” compariva semplicemente su un foglio di carta appoggiato sull’espositore.

Per sciogliere ogni dubbio avevamo contattato il Gruppo Coop Centro Italia, che ci ha risposto questa mattina di lunedì 7 marzo 2022.

La risposta di Coop Italia

Il Gruppo Coop Centro Italia, dall’Ascolto del Consumatore, specifica che nei punti vendita interessati (nel Centro Italia) il bollino “preparato da noi” non viene usato. Soprattutto, la foto non risulta scattata presso la filiale di Todi. Il Gruppo Coop Centro Italia, inoltre, ha girato la conversazione alla sede centrale di Coop Italia.

Coop Italia, a sua volta, ci ha risposto che quel cartello si presenta come uno scherzo e che l’immagine non può essere stata scattata alla Coop di Todi in quanto “non ha in assortimento quel tipo di preparazione”. Ancora, il Servizio Clienti ci ricorda che in ogni etichetta è possibile individuare la Cooperativa coinvolta, ma la risoluzione della foto non consente di risalire al negozio in cui è stata scattata la foto.

Qualora si trovasse una foto con una risoluzione migliore, Coop Italia si renderebbe disponibile a mettersi in contatto con il negozio coinvolto.

Il finto cartello con la scritta “Insalata Italica” non è dunque apparso alla Coop di Todi (come molti utenti social giurano di sapere) né in altre Coop del Centro Italia. C’è da dire, inoltre, che le origini dell’insalata russa risultano essere tutte italiane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.