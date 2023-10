Ci segnalano i nostri contatti una reiterazione dell’eterna leggenda dei numeri arabi, un video di calligrafia contenente la teoria secondo cui i numeri in realtà contengano un numero di angoli pari al concetto numerico rappresentato.

Quindi il numero uno avrebbe solo un angolo, il numero due, il tre tre angoli e così via. Ovviamente la teoria avrebbe senso solo postulando che i “numeri arabi” siano già nati intorno alla teoria degli angoli e non siano mai cambiati negli anni, entrambi falsi predicati.

La falsa leggenda del segreto dei numeri arabi

In realtà i numeri arabi dalle origini ad oggi sono cambiati più volte, e i numeri usati per la spiegazione esistono solo per ragioni tipografiche.

Partiamo dalle basi: i c.d. “numeri arabi” sono in realtà numeri nati nell’area indiana e arrivati in Occidente mediante il contatto con le popolazioni mediorientali, non “numeri inventati in Arabia”.

Provengono infatti dall’India del 6mo o 7mo secolo e sono stati introdotti in Europa dagli scritti di matematici arabi del 12mo secolo.

Avrete notato che se la teoria regge, più o meno, fino al 3, dal quattro cominciano i guai. Il numero 4 assume la forma attuale solo dal 16mo secolo, e il numero sette, per porre una pietra tombale sulla teoria, ha il “trattino” e il piede solamente su alcuni caratteri tipografici moderni e solo nel tentativo di renderlo visibilmente discernibile dal numero uno altrimenti simile.

Per non parlare del numero 8 e del numero 9, che tecnicamente angoli non ne hanno neppure.

La bizzarra teoria compare in un testo del 1928, A history of mathematical notations di Florian Cajori, come “una fantasiosa teoria sulla nascita dei numeri“.

Nonostante questa sia una delle prime apparizioni per iscritto della teoria, già nel 1928 i matematici sapevano che era solo una fantasia, virale ancor prima di Internet.

Conclusione

La bizzarra teoria delle origini dei numeri come mezzo per contare gli angoli in essa contenuti è una fantasiosa fake news.

