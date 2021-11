La fake news dei novax che fanno bagni di borace per disintossicarsi dal “siero”, l’influencer smentisce

I novax che fanno bagni di borace per disintossicarsi dal “siero”: sarebbe quasi una segnalazione divertente, se non fosse per un “piccolo” particolare.

La borace ha molte qualità: aiuta a prevenire l’ossidazione durante le saldature, rendendo più facile il lavoro dei fabbri. Diluito e trattato (e questo è il punto) fa parte di diversi detergenti. Può essere usato come fungicida e come agente per la preservazione degli animali impagliati in tassidermia.

Ingerito, può causare diarrea e nausea, a dosi non raccomandate un forte avvelenamento può causare feroci irritazioni al sedere ed allo scroto.

In forti quantità può causare sterilità: esattamente quello che i novax attribuiscono falsamente ai vaccini.

Ciò non ha impedito ad alcuni di provare a farcisi dei bagni: i novax che fanno bagni di borace per disintossicarsi dal “siero”, ispirati dalle parole di una nota influencer americana.

Influencer che è dovuta intervenire su Instagram per negare la fake news, ma ormai era troppo tardi.

Mettiamo le cose in chiaro: “svaccinare” una persona è come lanciare dei pomodori sul pavimento e pretendere che arrivi un mago con la formula magica per trasformare la poltiglia rossa che avete sul pavimento in piantine di pomodoro appena piantate.

È una totale e impossibile inversione dell’entropia: scopo del vaccino, l’abbiamo più volte detto, è stimolare una risposta immunitaria esibendo al vaccino parti del virus (o per altri preparati, virus inattivati, incapaci di nuocere) da usare come “giocattoli per allenarsi”.

Ovviamente, non puoi “cancellare la memoria” del tuo sistema immunitario, neppure aspergendoti di una sostanza potenzialmente irritante.

Come visto, nella migliore delle ipotesi, ne ricaverai delle fastidiose irritazioni. Nella migliore ipotesi.

