La droga dietro il malore di Daniele Scardina: il grande malinteso irrispettoso verso il pugile

Stanno facendo girare un vecchio articolo che lascia pensare come ci sia la droga dietro il malore che ha colpito Daniele Scardina. Una storia estremamente antipatica che coinvolge un grandissimo sportivo nel panorama nazionale, a distanza di poche ore dal nostro ultimo articolo sulle sue condizioni. Proviamo a vederci chiaro su questa vicenda, in modo tale che la sua immagine sia difesa, soprattutto ora che sta lottando tra la vita e la morte dopo il malore di pochi giorni fa.

Non c’è la droga dietro il malore di Daniele Scardina: smentiamo il malinteso del giorno

Per quale motivo siamo così sicuro nel dire che non ci sia la droga dietro il malore di Daniele Scardina. Fondamentalmente, il grande malinteso verso il pugile nasce da un articolo di circa un anno fa. Un titolo al quale mancano le virgolette, che purtroppo in questo frangente fanno tutta la differenza del mondo. Il pezzo in questione è così intitolato: “Daniele Scardina: la rovina dei giovani sono le droghe“.

Il mancato posizionamento delle virgolette dopo il suo nome, fa pensare che l’articolo in questi punti il dito proprio verso lo stile del pugile. Un fattore che, in linea puramente teorica, potrebbe anche spiegare il malore che lo ha ridotto in fin di vita negli ultimi giorni. Il punto è proprio questo, in quanto la dichiarazione “la rovina dei giovani sono le droghe” è proprio di Daniele Scardina, che ad inizio 2022 parlava in questo modo dei giovani che si avvicinano al mondo dello sport e non solo.

Detto questo, fate sempre attenzione alle insidie del web, perché basta un dettaglio come quello che abbiamo illustrato oggi per dare l’impressione che il malore di Daniele Scardina sia stato causato dall’assunzione di droga. Falsità assoluta, visto che lui pubblicamente si è sempre schierato contro l’assunzione di stupefacenti, come è giusto che sia.

