La citazione di Putin sul green pass contro Mario Draghi è falsa

Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, l’infodemia raggiunge livelli da cross-over. Di bacheca in bacheca sta circolando una citazione di Putin sul green pass con parole che il leader russo avrebbe detto contro Mario Draghi, presidente italiano del Consiglio, apparentemente in risposta alle dichiarazioni del premier che abbiamo ascoltato questa mattina dal Parlamento. Draghi, sostanzialmente, ha sintetizzato il suo intervento nella frase: “L’Italia condanna fermamente l’attacco russo all’Ucraina”. Per questo Putin avrebbe replicato con un’invettiva contro Draghi per le politiche sul green pass.

Di fronte alle dichiarazioni di Draghi in parlamento, Putin ha commentato serafico: “Non accetto lezioni di democrazia da un Paese che impedisce ad una parte della sua popolazione persino di prendere un bus per andare a lavoro”. Chapeau.

Lo stesso autore del post scrive: “Non so se Putin lo abbia detto davvero”. In effetti, come abbiamo insegnato più volte (qui un editoriale, qui una guida utile), un semplice virgolettato con attribuzione (Putin, in questo caso) non è mai una fonte, né un’informazione. Siamo di fronte ad un semplice contenuto, più che altro, che per troppi condivisori compulsivi diventa una fonte attendibile per la semplificazione in essa contenuta: se chi legge è contrario al green pass e dunque alla politica di Mario Draghi, nelle presunte parole di Putin trova le conferme che cerca.

Conferme errate, dobbiamo dirlo, in quanto di queste parole non esiste traccia. Ne parlano anche i colleghi di Giornalettismo e Facta. In apertura a questo articolo abbiamo parlato di “parole apparentemente in risposta alle dichiarazioni di Mario Draghi che abbiamo ascoltato questa mattina in Parlamento”. In verità, come Facta sottolinea, Putin si riferirebbe alla conferenza stampa tenuta dal premier italiano il 24 febbraio, esattamente poche ore dopo l’attacco della Russia contro l’Ucraina.

Draghi, infatti, in quell’occasione aveva invitato il leader russo a porre fine allo spargimento di sangue e a ritirare le sue truppe. La frase di Putin contro il green pass e contro Draghi fa certamente effetto tra i no-pass, ma non è confortata da alcuna fonte né nazionale né internazionale. Si tratta di una bufala che mette insieme due argomenti attuali e altamente divisivi.

