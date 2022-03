In queste ore sui social è esploso il trend per una circolare dell’esercito italiano postata da Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. “Esercito pronto a combattere”, scrive Acerbo allegando le immagini del documento firmato dal generale Bruno Pisciotta. L’oggetto della circolare dell’esercito italiano è “Evoluzioni dello scacchiere internazionale”.

ESERCITO PRONTO A COMBATTERE.

Lo chiamano warfighting

Gravissima la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito datata 9 marzo. Il nostro esercito si prepara a combattere. E’ la dimostrazione lampante che il nostro Paese è già parte co-belligerante nel conflitto in corso. Cittadini/e sono tenuti all’oscuro di come il governo ci stia sciaguratamente trascinando in una guerra i cui sviluppi, se si continua su questa strada, saranno devastanti. Chi ha prestato servizio nelle forze armate negli ultimi trent’anni non ha mai visto una circolare dello stato maggiore dell’Esercito di questo tenore. A questa sciagurata mobilitazione di truppe si aggiunga che ancora non è dato sapere che tipo di armamento stiamo inviando in Ucraina. Il governo chiarisca immediatamente al Paese.