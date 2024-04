La cattiva notizia su Flavio Briatore e sulla sua malattia oggi: uscite evitabili e come sta

Ci risiamo coi post e con le immagini acchiappaclick sui social, visto che oggi tocca gettare acqua sul fuoco a proposito di Flavio Briatore e della sua malattia. Come sta l’imprenditore e cosa c’è di vero dietro alcuni contenuti che stanno diventando virali? Sempre più spesso accade che qualcuno provi a sfruttare fatti di cronaca riguardanti personaggi famosi, creando immagini che lasciano temere il peggio, stando alle segnalazioni che ci sono pervenute oggi 3 aprile grazie a chi ci segue.

Prudenza sulla cattiva notizia che riguarderebbe Flavio Briatore e la sua malattia oggi: come sta e titoli ampiamente evitabili

E così, dopo il caso di Crazy Pizza che abbiamo avuto modo di analizzare a suo tempo con altri approfondimenti, mercoledì in tanti hanno avuto la sensazione che fosse arrivato un tragico annuncio sull’imprenditore. In particolare, si parla di “cattiva notizia” a proposito dello stesso Flavio Briatore. Ora, considerando la sua età ed il fatto che nei giorni scorsi sia finito al centro delle cronache con le dichiarazioni rese pubbliche inseguito ad un delicato intervento, per forza di cose in molti hanno pensato che per lui fosse la fine. Fortuntamente, le cose non stanno così.

La cattiva notizia su Flavio Briatore e sulla sua malattia oggi, in realtà, si riferisce al fatto che l’ex leader della Benetton in Formula 1 abbia dovuto affrontare un’operazione decisamente non banale. Questo, però, ha innescato uscite evitabili. Come sta? Bene tutto sommato, se analizziamo le sue recenti uscite pubbliche. Come ha riportato Il Messaggero pochi giorni fa, Flavio Briatore è stato operato al cuore a causa di una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo.

Insomma, la scelta dei medici è stata quella di usare una tecnica endoscopica e, almeno per ora, il peggio sembra essere alle spalle. Non una vera e propria malattia per Flavio Briatore e nessuna cattiva notizia che lascia temere il peggio.

