Crazy Pizza di Briatore fuori dalla Top 100 in Italia: la classifica 2022 è chiara

Niente Top 100 per Crazy Pizza di Flavio Briatore nel 2022. Nonostante il costo elevato del suo prodotto, dunque, il noto imprenditore deve prendere atto che nel nostro Paese ci sia un numero non inferiore a 100 pizzerie che l’hanno preceduto, fermo restando che ad oggi non sia chiaro il suo posizionamento specifico nel ranking. Al di là di alcune bufale che hanno preso piede nei giorni scorsi in merito alla sua presunta chiusura, smentita anche dal nostro articolo, oggi tocca fare i conti con una notizia negativa per lui.

Niente da fare per Crazy Pizza di Briatore fuori dalla Top 100 in Italia

Come riportato da alcuni addetti ai lavori, dunque, non c’è stato niente da fare per Crazy Pizza di Briatore, visto che la catena del famoso imprenditore risulta fuori dalla Top 100 in Italia. Nonostante la sua pizza da 60 euro, con il costo giustificato dall’uso del prosciutto Pata Negra, oggi bisogna fare i conti con un ranking molto chiaro, in relazione alla sentenza di “50 TOP Pizza“. A conti fatti, si tratta della rassegna più prestigiosa di questo settore in Italia. A seguire, trovate i primi dieci classificati, anche se tramite la fonte potrete consultare la classifica completa:

1. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania (quarta vittoria consecutiva)

2. 50 Kalò – Napoli, Campania

3. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

7. La Notizia 94 – Napoli, Campania

8. 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

9. Dry Milano – Milano, Lombardia

10. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campani

Insomma, buona parte delle pizzerie presenti nella top 10 sono campane. Quelle appunto “top” vanno dalla prima alla cinquantesima, mentre dalla cinquantunesima alla centesima rientrano tra le “grandi pizzerie”. Per intenderci, I Masanielli offre la sua Margherita a 6 euro. Vedremo se ci sarà una replica ufficiale dello stesso Flavio Briatore sul risultato non raggiunto da Crazy Pizza in questo frangente.

