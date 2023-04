La bufala dell’auto elettrica che esplode durante la ricarica è solo una di un ricco filone di ritorno. Abbiamo già visto in passato un fiorire di bufale di vario tipo contro le auto elettriche, perlopiù basate sulla stessa narrazione.

Una narrazione per cui l’auto elettrica è costosa, malsicura, incline ad esplodere uccidendo in modo tragico i suoi piloti, le batterie sono costose e i ricambi onerosi e generalmente, la loro esistenza è un fantomatico complotto dell’Europa per costringerci a rinunciare all’automobile oppure al “gas e petrolio di Putin” affamando i Russi “amici” e schiavizzando i popoli Occidentali.

Narrazioni antieuropee e falsificati affini alla costante lotta dei notutto contro gli insetti, i vaccini, il 5G e tutto quello che può essere usato in chiave antieuropea.

La bufala dell’auto elettrica che esplode durante la ricarica

Ci viene quindi mostrato un video assai drammatico, che quindi scegliamo di mostrarvi solo in foto, la cui didascalia afferma che un’auto elettrica sarebbe esplosa durante la ricarica, con tanto di inserviente riverso per terra, ferito gravemente o forse morto.

L’inserviente è effettivamente morto, ma travolto dall’esplosione di una bombola di gas metano in un veicolo convertito a gas, evento avvenuto a causa di difetti di tenuta della bombola stessa.

Come riportato dalla stampa locale Uzbeka, la bombola di gas metano installata sulla Daewoo Nexia-3 nelle immagini è stata squarciata dalla pressione, provocando gravi ustioni al dipendente e facendo detonare la macchina come una granata “shrapnel”, spargendo pezzi di vetro e ferro nelle vicinanze.

Inutile ricordare come la Nexia-3 sia un modello a combustione interna degli anni ’90, idonea quindi alla conversione a GPL o Metano ma non “una vettura elettrica”.

Va inoltre ricordato che solitamente le vetture a metano sono comunque sicure, ancorché richiedono manutenzione quadriennale almeno della bombola e soggiacciono almeno in Italia ad alcuni divieti come quello di essere ricoverate in un parcheggio interrato. Divieto che non convolge le auto elettriche.

Conclusione

La presunta auto elettrica che esplode durante la ricarica è in realtà una Daewoo Nexia-3 convertita a metano, esplosa durante la ricarica in Uzbekistan.

