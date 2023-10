La bufala della perdita di “dieci carri armati Leopard donati dalla Svezia” dimostra che l’Operazione Doppelganger è ancora in gran spolvero. Ed è un tipo di operazione in cui ci siamo trovati, nostro malgrado, coinvolti anche noi.

Il meccanismo è assai semplice: le ormai celeberrime “fonti russe”, termine che nei dizionari del futuro descriverà il concetto di propagandista sfacciato e incline alle menzogne più assurde, dai mutanti vaccinati nazisti fino agli stregoni naziebreoucraini che usano la “Magia di Hollywood” come il Dottor Strange cinematografico tirano fuori una menzogna apocalittica e la sbattono su Telegram.

Da Telegram arriva a finti articoli di giornali occidentali.

Come ci capitato arriva l’account tarocco che ci scrive (e scrive anche a fact checker europei a caso)

“Su X stanno tutti dicendo (e invece lo dice giusto la sua trollfarm) che [esempio] gli Ucraini sono nazisti cannibali che dopo il Vaccino Pfizer hanno i superpoteri e strappano la testa ai comunisti russi salvatori per mangiarli nella pizzah!!! Fammi l’antibuffala?!? Lo dice un giornale europeo famoso, carolei!”

Qualcuno ci casca (anche se noi li banniamo a tempo zero), il pezzo finto viene condiviso da occidentali a caso convinti che sia vero e tratti in inganno dal passaggio “in occidente” e l’articolo torna alle “Fonti Russe” come “Fonte: il giornale europeo famoso citato dal pisquano del punto uno che scrive in russo, ha il nome da maschio ma ha la propic di una affascinante cinese prosperosa”

E tocca all’Informazione Europea raccogliere i cocci.

La bufala della perdita di “dieci carri armati Leopard donati dalla Svezia” e l’operazione Doppelganger

Ci tocca così confermarvi che “I carri armati della 21a brigata di fanteria delle forze armate ucraine e colpiti dagli UAV kamikaze russi Lancet a ovest di Svatovo, nella zona di Stelmakhovka” non sono stati colpiti perché la storia non esiste.

Contattati dai colleghi del circuito IDMO ed EDMO di Facta, l’esercito e il ministero della difesa svedese hanno confermato la totale falsità della notizia.

E prima che salti il vatnik a dire “Eh, allora è falso perché gli occidentali sono tutti nazisti cattivi”, vi ricordo che affermare questo è l’equivalente di dire che il vostro vicino di casa è un mafioso nazista cannibale perché “me lo ha detto un punkabbestia ubriaco a Termini, ovvio che il vicino di casa mi dirà che non è vero che mangia i bambini”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.