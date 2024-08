Koopmeiners ha firmato per il Liverpool: zero fonti oggi, la Juventus nettamente avanti

Capita in estate che alcune fake news prendano piede anche a proposito del calciomercato, anche se in questo caso occorrerebbe parlare di zero fonti dietro determinate voci, come abbiamo avuto modo di constatare a proposito del presunto passaggio di Koopmeiners al Liverpool. Si tratta dell’uomo mercato del momento, in quanto il centrocampista attualmente in forza all’Atalanta non è sceso in campo ieri sera in occasione della Supercoppa europea tra i bergamaschi ed il Real Madrid.

Koopmeiners al Liverpool è frutto di una voce senza conferme: la Juventus rimane in pole position

Una prova concreta sul fatto che ormai sia rottura con il club attuale e che un trasferimenti nelle residue settimane di calciomercato che ci aspettano sia l’unica soluzione praticabile. Da tempo si parla di Juventus, al punto che lo stesso Gasperini la scorsa settimana ha evidenziato la volontà del calciatore di trasferirsi a Torino quest’anno. I dirigenti bianconeri stanno già affrontando la spinosa questione relativa a Federico Chiesa (anche qui, come riportato di recente, bisogna fare attenzione alle bufale), mentre oggi bisogna monitorare alcuni rumors.

Come accennato ad inizio articolo, da alcune ore si parla con insistenza del possibile trasferimento di Koopmeiners al Liverpool, in merito all’improvviso inserimento dei reds, i quali forti di un potenziale economico importante sarebbero pronti a soffiare il centrocampista olandese ai bianconeri. Le cose non stanno così, in quanto al momento della pubblicazione del nostro pezzo non sono emerse conferme sotto questo punto di vista.

In attesa di capire se e quando Atalanta e Juventus troveranno un accorso, dunque, bisogna smentire le indiscrezioni riguardanti un potenziale caso “Tobido 2”, visto che il presunto passaggio di Koopmeiners al Liverpool non trova riscontri tra gli addetti ai lavori. Insomma, per adesso i tifosi della Vecchia Signora possono stare tranquilli, in quanto i rumors di cui si parla oggi non hanno fonti.

