Federico Chiesa reintegrato dalla Juventus dopo l’Atletico Madrid: zero riscontri ad oggi

Sta prendendo piede in questi minuti una voce sui social riguardante il fantomatico reintegro di Federico Chiesa nella rosa della Juventus, a maggior dopo la secca sconfitta arrivata in amichevole contro l’Atletico Madrid. Un’indiscrezione che, va detto, ha spaccato il tifo bianconero, in quanto qualcuno sarebbe felice di un annuncio del genere, mentre altri hanno ormai archiviato l’esperienza dell’ex Fiorentina a Torino. Prendendo atto della decisione in apparenza irremovibile di Thiago Motta.

Voci su Federico Chiesa reintegrato dalla Juventus dopo l’Atletico Madrid: nessuna conferma ad oggi

Insomma, una sorta di intreccio tra Juventus e Roma, visto anche l’interesse dei giallorossi verso l’esterno della Vecchia Signora, a pochi giorni dal nostro avvertimento sulla presunta vendita dei biglietti per lo scontro diretto in programma ad inizio campionato. Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che le voci riguardanti Federico Chiesa reintegrato dalla Juventus dopo l’Atletico Madrid ad oggi facciano registrare zero riscontri tra gli addetti ai lavori.

Insomma, si tratta solo di una voce incontrollata che ha preso piede sui social nel pomeriggio di domenica. Magari cavalcando l’onda della leggera preoccupazione da parte dei tifosi bianconeri, che hanno visto la propria squadra perdere in modo abbastanza netto contro l’Atletico Madrid di Simeone. Di sicuro i bianconeri hanno tanto da fare sul mercato nel corso delle prossime settimane. Sia in entrata, con alcuni tasselli fondamentali attesi sotto la Mole, sia in uscita.

Ed è in questo contesto che ha preso piede la voce assolutamente non confermata su Federico Chiesa reintegrato dalla Juventus dopo l’Atletico Madrid. La bocciatura da parte di Thiago Motta sembra netta ed irreversibile, dunque, al punto che ora dobbiamo solo capire se il giocatore andrà via durante questa sessione di calciomercato, o a parametro zero tra un anno. Ipotesi che la Juventus vorrebbe evitare, per non vederlo indossare la maglia dell’Inter, secondo le ultime voci di mercaot.

