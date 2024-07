Occhio ai furbetti sui biglietti di Juventus-Roma: tra prezzi anomali e cambio nominativo

Occorre fare particolare attenzione, in queste ore, ai furbetti che potrebbero decidere di attivarsi con la rivendita dei biglietti di Juventus-Roma, in linea con quanto avvenuto in passato ed in base ad alcune segnalazioni che ci sono arrivate di recente. Già, perché se da un lato il sold out è scontato per una partita attualmente in programma il prossimo 1 settembre alle 20.45 (salvo cambiamenti più a ridosso dell’evento), al contempo abbiamo sempre chi intende approfittarsene.

Alcuni aspetti da valutare sui biglietti di Juventus-Roma: tra prezzi e cambio nominativo

Nello specifico, dopo aver analizzato i rumors relativi alla seconda e terza maglia per il club bianconero, come osservato pochi giorni fa con un altro approfondimento, oggi diventa fondamentale mettere a fuoco alcuni concetti inerenti la vendita dei biglietti di Juventus-Roma. Già, perché in questi casi diventa molto delicato ogni discorso riguardante la rivendita e la questione prezzi. A seconda delle circostanze, troviamo annunci a prezzi molto più bassi o molto più alti rispetto a quelli fissati dal club bianconero per eventi del genere.

Come sottolineato dalla Vecchia Signora tramite un comunicato ufficiale pubblicato di recente, a quanto pare non è possibile effettuare il cambio nominativo sui tagliandi acquistati attraverso il cosidetto Official Ticket Shop. Dunque, occorre tener presente la timeline della vendita libera, in avvio il 31 luglio per i tifosi bianconeri (anche quelli residenti nel Lazio, a patto che dispongano dell’apposita tessera associata al club juventino) ed il 1 agosto per quanto concerne il settore ospiti dedicato ai tifosi della Roma.

Ricapitolando, occhi aperti anche sulle modifiche dei prezzi per i biglietti di Juventus-Roma, rispetto a quelli che sono stati annunciati tramite la pagina ufficiale che vi abbiamo riportato in precedenza. Solo con questi avvisi eviteremo di andare incontro a brutte sorprese, in base alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere negli ultimi tempi.

