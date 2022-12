Joe Biden minacciato da JFK Junior nel 1994? Cosa dicono i documenti dell’FBI

Joe Biden fu minacciato da John Fitzgerald Kennedy Junior nel 1994? Un tweet pubblicato il 22 novembre 2022 mostra un estratto da un documento dell’FBI.

Il tweet ha un certo seguito da parte del popolo QAnon, quasi una prova di quanto l’attuale presidente degli Stati Uniti fosse non gradito già tempi addietro, tanto da portare il figlio di John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Kennedy Onassis a minacciarlo con una lettera.

Joe Biden minacciato da JFK Junior: il tweet

Il tweet riporta un estratto di un documento dell’FBI in cui leggiamo che il 26 agosto 1994 John Fitzgerald Kennedy Junior avrebbe inviato una lettera minatoria a Joe Biden con il testo: “Caro senatore Biden, sei un traditore“, concludendo con la firma “John F. Kennedy Jr”.

Chi pubblica il tweet linka la fonte, che in effetti si trova sul sito governativo dell’FBI a questo indirizzo. La pagina che interessa la nostra analisi si trova a pagina 155 e la riportiamo per intero.

La vera storia

Il documento è autentico, ma non prova che il figlio di JFK avesse minacciato Joe Biden nel 1994. Come ricostruiscono su Lead Stories, il documento è reso accessibile dal FOIA (Freedom Of Information Act) del 1967 e nelle 180 pagine che lo compongono sono riportati altri documenti su complotti secondo i quali Biden avrebbe rischiato di essere rapito.

A proposito della presunta lettera minatoria, a pagina 156 dello stesso documento la stessa lettera viene indicata come “anonima”.

Nelle ultime due pagine del documento, tuttavia, l’FBI scriveva che su questa lettera non c’erano sospetti. Cosa significa?

Politifacts spiega, anche attraverso il biografo Steven M. Gillon, che l’FBI archiviò il caso in quanto non vi era alcuna prova che JFK Junior avesse minacciato Biden, dunque – anche alla luce dell’esame delle impronte digitali – si era trattato di un anonimo che si era firmato con le generalità del figlio di Kennedy.

Conclusioni?

La lettera esiste ed è ancora presente negli archivi dell’FBI, ma a minacciare l’attuale presidente degli Stati Uniti non fu il vero JFK Junior, bensì un anonimo che si spacciava per il figlio di JFK Senior.

