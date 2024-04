Prima di parlare delle sanzioni per mancata iscrizione AIRE bisogna partire dalle basi: in base all’art. 6 della Legge 470/1988 l’iscrizione del cittadino all’Anagrafie Italiani Residenti all’Estero qualora ve ne siano i requisiti è un essenziale diritto/dovere.

Sostanzialmente per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero e per l’esercizio di importanti diritti, come il diritto di voto non si può chiedere allo Stato di inseguirvi come se foste i personaggi della saga di Che fine ha fatto Carmen Sandiego? di Broderbund (1985) ma bisogna iscriversi ad AIRE.

O quantomeno, qualora si trasferisca la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi, ovvero se vi si risieda già, ovvero chi nato all’estero acquisisca la cittadinanza italiana.

Quest’anno è stata aggiunta una cosa: un apparato sanzionatorio

Italiano all’estero: attento alle sanzioni per mancata iscrizione AIRE

Anche se non siamo in Italia, la ratio è che essendo Italiani sovente ricadiamo nell’idea che la norma non sia precetto ma sanzione: insomma, senza la sanzione non c’è bisogno di ottemperare.

Con la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, articolo 1, commi 242 e 243 viene introdotto un apparato sanzionatorio.

Ovvero, una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.000,00 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. Sanzione che però viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

La sanzione non è ovviamente retroattiva: il calcolo del periodo partirà dal primo gennaio del 2024.

Quindi, meglio iscriversi.

