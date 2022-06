Italia ripescata ai Mondiali del 2022 vincendo con l’Argentina: ripescaggio smentito

L’ultima voce che sta invadendo il mondo dei social ci parla di Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in caso di vittoria questa sera, a Wembley, contro l’Argentina. La partita non sarà una semplice amichevole, ma una sorta di supercoppa tra nazionali che prevede altre tre edizioni dopo quella prevista in data odierna. Premessa doverosa, in modo da capire come venga concepita la competizione dalla FIFA, ma al di là di queste considerazioni bisogna tenere i piedi per terra sulla solita questione del ripescaggio.

Voci sull’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 vincendo con l’Argentina: il ripescaggio non è contemplato

Al di là delle preoccupazioni in Ecuador sul caso Castillo, comunque convocato dal suo CT nonostante l’investigazione della FIFA sulla reale nazionalità del giocatore, ora qualcuno sta aprendo un nuovo fronte a proposito dell’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Della questione Ecuador abbiamo già parlato in settimana, mentre oggi 1 giugno occorre smentire con vigore che il risultato di questa sera possa avere un effetto in vista dell’appuntamento di dicembre.

In attesa di capire cosa deciderà la FIFA su Castillo e sulla partecipazione dell’Ecuador alla Coppa del Mondo, con il Cile che al momento resta in prima fila per un’eventuale sostituzione, bisogna smentire con forza le indiscrezioni su un eventuale ripescaggio per gli azzurri. Dunque, se da qualche parte doveste leggere la notizia in merito all’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 vincendo con l’Argentina, sappiate che il post in questione sta alimentando la solita bufala presente su Facebook.

A Wembley si assegna un trofeo ufficiale, è fuori discussione ormai, ma la competizione è e resterà del tutto slegata dalla coppa del mondo in programma a fine anno in Qatar. Dunque, stop alle voci sull’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 battendo l’Argentina di Messi, visto che così ci facciamo solo del male dopo la rovinosa sconfitta di Palermo contro la Macedonia.

