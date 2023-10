“Israele versa cemento nell’acqua dei Palestinesi”: fakenews per omissione

Ci sono molti modi per diffondere una fakenews: uno di questi è diffondere video decontestualizzati omettendo informazioni critiche, come nella storia di “Israele versa cemento nell’acqua dei Palestinesi”.

Un meme tipico parla del fatto che mostrando la stessa scena da un punto di vista alterato si possono ottenere risultati radicalmente diversi, così è stato in questo caso.

Siamo innanzitutto a luglio del 2022.

Secondo fonti locali “mercoledì ha avuto luogo un’attività di contrasto ad operazioni illecite nella zona di Idna, nella regione di Hebron, nella quale sono stati sigillati quattro pozzi d’acqua illegali che erano stati perforati in violazione delle norme di accordo interinale, danneggiando le risorse idriche naturali e creando un potenziale inquinamento delle falde acquifere. L’attività è stata svolta in conformità con le autorità e le procedure e nel rispetto di considerazioni operative.”



Naturalmente il riferimento è agli accordi di Oslo del 1995, ma i Palestinesi in tale occasione dichiararono che gli accordi semplicemente non andavano considerati validi perché la popolazione è cresciuta e quindi i pozzi erano necessari.

Nonostante questo, gli accordi di Oslo all’articolo 40 dichiarano che nuovi pozzi vanno scavati col consenso di ambo le parti, specialmente contando la scarsità idrica nella zona e quei pozzi indicati in particolar modo risultavano scavati in modo da danneggiare la riserva idrica comune nella regione.

Conclusione

Il video presenta una informazione incompleta e sviata, e non è il primo caso di video decontestualizzati usati per descrivere il conflitto in corso

