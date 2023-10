Le bombe incendiarie al fosforo su Gaza erano mortaretti in Algeria: siamo tornati in quel momento storico in cui “Pallywood” era quello che sono oggi le “Fonti Russe”: video decontestualizzati, bufale spacciate in modo carbonaro su canali Telegram e post X (ex Tweet di Twitter) in modo da raggiungere l’Occidente per poi essere nobilitate.

A seguito dei gravissimi fatti recenti in Israele ad opera di Hamas, tornano le fake news relative. Torna lo stile “fontirusse” di Pallywood a forza di video estratti da ogni contesto.

Un account di “geopolitica” accusa Israele di aver usato sulla striscia di Gaza delle armi al fosforo, quindi commettendo crimini di Guerra, quindi invocando l’intervento delle Nazioni Unite.

Che sì, se si fosse perpetrato un crimine di guerra dovrebbero intervenire, ma se festeggiare la vittoria del Chabab Riadhi Belouizdad, team calcistico algerino fosse un crimine di guerra, l’Italia sarebbe sanzionata ad ogni partita di Champions League.

Le bombe incendiarie al fosforo su Gaza erano mortaretti in Algeria

Il video infatti proviene da una celebrazione sportiva del 2017.

Festeggiamento un po’ eccessivo per una vittoria ai rigori dopo uno 0-0, ma giustificato data l’enorme rilevanza dello Chabab Riadhi, amatissimo team sportivo dall’inarrestabile serie di successi.

E, purtroppo, entrato nel mondo delle bufale.

