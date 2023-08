Irritati dopo il concerto dei Negramaro a Galatina: nota di Giuliano Sangiorgi, ma niente rimborso

Una vera e propria bufera social quella che si sta abbattendo su Giuliano Sangiorgi per il concerto dei Negramaro a Galatina. Uno degli eventi più attesi di tutta l’estate, soprattutto per quanto riguarda il contesto del Salento, si è rivelato un autentico inferno per migliaia di fan costretti ad arrivare in ritardo. Alcuni, a quanto pare, non sono riusciti ad accedere all’area nonostante abbiano regolarmente pagato il biglietto, al punto da chiedere a gran voce il rimborso per il ticket acquistato.

Giuliano Sangiorgi al momento non parla di rimborso per chi non ha assistito al concerto dei Negramaro a Galatina

Un’estate molto calda, quella italiana, sul fronte concerti. Come se non bastassero le polemiche per le modalità di vendita dell’evento che vedrà protagonisti i Coldplay la prossima estate, come vi abbiamo riportato con altri approfondimenti sul nostro sito, oggi tocca concentrarsi su quanto avvenuto lo scorso fine settimana. Il concerto dei Negramaro a Galatina doveva essere l’appuntamento icona di tutta la stiagione, andando a materializzare una sorta di Campovolo del Sud, come era stato premeso dallo stesso Giuliano Sangiorgi.

Tuttavia, la gestione del traffico e dei parcheggi ha creato i presupposti per una vera e propria odissea, con pochi fortunati che sono riusciti ad arrivare nei pressi del palco nell’orario previsto. Non è un caso che il concerto dei Negramaro a Galatina sia iniziato con 40 minuti di ritardo per venire incontro a tutti, ma evidentemente non è bastato. Tantissimi fan non hanno avuto modo di assistere all’esibizione, ma allo stato attuale non si parla ancora di rimborsi.

Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio social di Giuliano Sangiorgi per scusarsi con tutti, alla luce delle tante testimonianze negative a margine del concerto dei Negramaro a Galatina, ma il fatto stesso che lui non abbia parlato di rimborso ha soltanto peggiorato la situazione. Una bufera che, si spera, possa avere un epilogo di buon senso per chi ha vissuto una serata molto complicata.

