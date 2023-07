Ipotizzano che Sonia Zak sia morta dopo un TikTok: cosa sappiamo ad oggi

Ci sono arrivate proprio in queste ore alcune segnalazioni di utenti in ansia, in quanto Sonia Zak sarebbe morta. Qualcuno ipotizza per un malore improvviso, alla luce di un TikTok nel quale le viene dato l’ultimo saluto. Esattamente come avvenuto non molto tempo fa con un altro creatore di contenuti, vale a dire il tanto apprezzato youtuber SpJockey (ne abbiamo parlato con un altro pezzo), occorre premettere che non ci siano riscontri ufficiali e certi dietro questi rumors.

Voci su Sonia Zak morta dopo un video apparso su TikTok: alcuni elementi da considerare oggi

Anzi, andando ad analizzare meglio il poco materiale disponibile, potrebbe venire a galla un altro verdetto. Per quale motivo si parla di Sonia Zak morta? Premesso che parliamo di un personaggio Instagram che ha sì discreto seguito, ma non numeri altissimi come altri content creator che in passato si sono ritrovati al centro di voci simili, è importante sottolineare che la sua produzione sia spesso e volentieri molto limitata. Dunque, se da giorni non pubblica post, questo non vuol dire che siamo al cospetto di una sentenza.

Altro elemento da considerare per chi ha timori su Sonia Zak morta riguarda il video che sa tanto di “RIP”. In realtà, nel filmato in questione appare anche un’altra ragazza ed è forte la sensazione (non certezza, è giusto sottolinearlo) che il tributo possa essere rivolto proprio a quest’ultima. Il tutto è poi condito dal fatto che persone vicine alla stessa Sonia per ora non abbiano dato conferme sui rumors che aleggiano in queste ore.

Riepilogando, al netto del fatto che si tratti di un trend social, al momento le voci su Sonia Zak morta non hanno fonti. Tralasciando il fatto che su TikTok si parli già di malore improvviso ed incredibilemente di strane tesi sulle cause del decesso, come spesso avviene in questi casi.

