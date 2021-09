iPhone, iPad, Mac sotto attacco, colpiti già diversi politici. Installate SUBITO l’ultimo aggiornamento.

Stavo per andare a dormire, quando ho trovato un tweet del collega “Paolo Attivissimo”:

Paolo è un giornalista molto attento alle parole che usa e se lancia questo appello allora lo dovete prendere seriamente.

Come riporta nel suo articolo, la vulnerabilità ha già colpito diversi politici e presto potrebbe colpire anche voi:

La vulnerabilità, denominata CVE-2021-20860, è stata scoperta da Citizen Lab, riguarda iMessage e viene sfruttata per esempio per iniettare un malware, denominato Pegasus, che è stato sviluppato dalla società israeliana NSO Group ed è già stato usato per penetrare negli iPhone di vari attivisti politici in modo completamente invisibile.