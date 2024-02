Inventano storie sul fidanzato di Emma Marrone dopo il bacio con Giuliano Sangiorgi al Festival

Stanno circolando soprattutto su social come Facebook e Twitter storie mai confermate sul fidanzato di Emma Marrone, a maggior ragione dopo il bacio di ieri sera con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in occasione della quarta serata al Festival di Sanremo. In tutta franchezza, non si capisce il motivo per il quale questa cantante sia continuamente al centro di voci legate al gossip, nonostante faccia di tutto per tenere riservati alcuni capitoli della sua vita.

Zero conferme sul fidanzato di Emma Marrone dopo il bacio con Giuliano Sangiorgi al Festival

Dunque, come se non bastassero le fake news del passato, come quella che la dava per morta secondo alcuni approfondimenti che abbiamo portato alla vostra attenzione non molto tempo fa, ora tocca concentrarsi anche sulla sua vita privata. Del resto, le storie del passato della cantante sono note, come è risaputo che buona parte di questi capitoli della sua vita non sia conclusa nel migliore dei modi. Ora un’altra serie di voci senza fonti che non le rendono merito.

In queste ore si fanno mille nomi sul fidanzato di Emma Marrone, citando addirittura lo stesso Giuliano Sangiorgi dopo il bacio assolutamente innocente di ieri. Il cantante dei Negramaro ha una compagna e tra i due artisti non c’è assolutamente nulla, così come la stessa Emma di recente non ha rilasciato alcuna dichiarazione utile per alimentare le indiscrezioni trapelate nella giornata di venerdì.

In sostanza, bisogna farla finita sul fidanzato di Emma Marrone dopo il bacio con Giuliano Sangiorgi al Festival di Sanremo, sperando che in occasione delle ultime due serate della nota rassegna canora si possa parlare solo di musica e di quanto realmente valga il pezzo che ha deciso di portare in questa edizione. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così.

