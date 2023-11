Evidente malinteso su Emma Marrone morta o incinta oggi: solito approccio sui social

Stiamo assistendo ad un evidente malinteso su Emma Marrone morta o incinta oggi, come si nota dalla nostra foto, in merito al solito approccio sui social. In queste ore è ritornata virale sui social una notizia di circa un anno fa sulla morte di una ragazza di nome Emma, che in molti hanno fatto credere si trattasse di Emma Marrone. Un trend che si sta diffondendo di nuovo con una certa celerità su Facebook e non solo, con tantissimi utenti che credono come sia morta l’artista.

Chiaro malinteso su Emma Marrone morta o incinta oggi: attenzione all’approccio sui social

Non è certo il primo caso di acchiappaclick e disinformazione sulla cantante, come abbiamo osservato in passato. Non è la prima volta che vecchie notizie diventano nuovamente virali sul web, anche se in questo caso è una notizia vera, di un incidente purtroppo avvenuto lo scorso anno in Calabria e che è costato la vita ad una ragazza di nome Emma. Il problema è che il post in questione è stato completamente travisato, parlando di come Emma Marrone sia morta in un brutto incidente stradale, con il mondo della musica sotto shock.

Riportando in auge una notizia di questo tipo, ecco che in poco tempo è tornata ad essere virale, con Emma Marrone data per morta. La cantante salentina non è stata coinvolta in nessun tipo di incidente stradale ed è viva e vegeta. Purtroppo però molti utenti hanno condiviso questo post falso, basato sulla morte di un’altra ragazza, pensando si trattasse proprio di Emma Marrone.

Basta insomma qualche condivisione in più, che ecco come il post diventi virale, generando però in questo caso la diffusione di una notizia falsa sulla morte di Emma Marrone. Per creare qualche condivisione in più si gioca su queste notizie travisate, è un metodo che soprattutto su Facebook è molto utilizzato, ma che inganna l’utente meno attento.

Nessun problema quindi per Emma Marrone, la cantante è alle prese con la promozione del suo nuovo album e si sta preparando per il suo tour in giro per l’Italia. Per lei non è stato un periodo semplice dopo la scomparsa del padre, ma ora Emma è tornata più forte di prima. Totale smentita, dunque, su Emma Marrone morta o incinta oggi, a proposito del solito approccio sui social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.