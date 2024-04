Inutile apprensione per Justin Bieber morto oggi dopo un incidente: altra bufala 2024

Non c’è motivo per essere in apprensione con Justin Bieber morto oggi dopo un incidente, trattandosi di un’altra bufala 2024. In queste ore sta diventando virale un finto necrologio riguardante Justin Bieber, famoso cantante canadese che è diventato popolarissimo in età adolescenziale riuscendo a vendere milioni di dischi in tutto il mondo.

Stop all’apprensione per Justin Bieber morto oggi dopo un incidente: ancora una bufala 2024

Dopo la fake news del passato sulla sua malattia, oggi tocca a Justin Bieber morto. La notizia odierna che lo riguarda è la morte avvenuta addirittura il 17 aprile, quindi un necrologio che prevede il futuro, con Justin Bieber che verrà a mancare nella giornata di domani. Qualcuno meno attento può credere a questo finto necrologio su Justin Bieber, per questo è doveroso come sempre chiarire che si stia parlando di un post assolutamente falso.

Questa volta non si è parlato di incidente fatale o morte improvvisa, ma è stato ideato un finto necrologio in cui viene presentato il defunto in questione, con la data di nascita e quella della morte. Si può capire immediatamente come si stia parlando di una fake news proprio per la data di morte di Justin Bieber, del 17 aprile 2024, ossia domani. Impossibile credere ad un necrologio di questo tipo, tra l’altro nessun notiziario ha riportato la notizia della morte di Justin Bieber.

Semplicemente qualcuno si è divertito a creare questo finto necrologio per creare un po’ di scompiglio sul web, soprattutto tra le varie fan del celebre cantante canadese che sono presenti in tutto il mondo. Ricordiamo come Justin Bieber sia ancora giovanissimo, appena trentenne e già con una grande carriera musicale alle spalle.

Fu uno dei primissimi cantanti a sfruttare il canale YouTube per avere popolarità, dalla stanzetta di casa sua ha avuto modo di arrivare sui palchi importanti di tutto il mondo, diventando una vera star internazionale della musica pop. Fate quindi molta attenzione a cosa leggete sul web, le notizie riguardanti le morti di personaggi famosi sono all’ordine del giorno e nella maggior parte dei casi sono false, proprio come questo necrologio su Justin Bieber.

Insomma, fermiamo l’apprensione per Justin Bieber morto oggi dopo un incidente, essendo solo l’ennesima bufala 2024.

